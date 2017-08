Appel à témoins de la Police de Limoges après un grave accident entre un scooter et une voiture ce mercredi

La Police de Limoges lance un appel à témoins après un accident impliquant une voiture et un scooter ce mercredi à Limoges. Un homme de 64 ans est gravement blessé.

Il était 15H20 ce mercredi à Limoges, avenue Montjovis angle rue de Beaupuy, non loin de la gare des Charentes. Une voiture et un scooter entre en collision. Le conducteur du scooter, un homme de 64 ans est gravement blessé aux membres inférieurs et doit être transporté au CHU de Limoges par les pompiers et le Samu. Comment a eu lieu l'accident ? Quelles sont les circonstances exactes ? La Police de Limoges a lancé une enquête et lance un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la Brigade accident et délits routiers de l’Hôtel de Police au 05.55.14.31.37 ou 05.55.14.31.54.