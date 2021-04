Appelés pour un accident, des pompiers et policiers de Limoges sont reçus par des jets de projectiles

Des pompiers et des policiers de Limoges ont essuyé des jets de projectiles ce dimanche soir dans le quartier de La Bastide. En plein couvre-feu, ils intervenaient suite à un accident de quad et ont été accueillis par une foule hostile d'environ 150 personnes.

Un rodéo sauvage a tourné à l'accident puis aux violences envers les pompiers et policiers, ce dimanche soir à Limoges. Ils intervenaient pour soigner et évacuer un jeune homme qui avait perdu le contrôle de son quad, vers 20h30. Malgré le couvre feu, environ 150 personnes se trouvaient sur place et sont rapidement passées des insultes aux jets de pierres envers les hommes en uniforme, secouristes comme forces de l'ordre. Un policier a notamment reçu une grosse pierre sur une jambe et au moins un véhicule a été endommagé par les projectiles.

Face à ces violences, d'autres agents de la police nationale et de la police municipales sont venus en renfort, afin d'exfiltrer les pompiers, puis de ramener le calme dans le quartier. Au final, une dizaine de personnes ont été verbalisées pour non respect du couvre feu et certains parce qu'ils ne portaient pas de masque, pourtant obligatoire dans les rues de Limoges.

Le commissariat de Limoges a porté plainte et une enquête est ouverte. Les images de vidéosurveillance sont en cours d’exploitation pour tenter d’identifier les responsables du caillassage. Les patrouilles sont par ailleurs renforcées dans les quartiers sensibles de Limoges suite à ces violences, mais également aux coups de feu tirés lundi au Val de l'Aurence.