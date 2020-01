Appels frauduleux : l'hôpital Nord Franche-Comté va déposer plainte

Trévenans, France

L'hôpital de Trévenans vous met en garde. Depuis le mercredi 15 janvier, des particuliers reçoivent des appels d'individus se faisant passer pour des agents de l'hôpital Nord Franche-Comté. Ils essayent de soutirer des informations personnelles, comme le numéro de sécurité sociale et la mutuelle. Les numéros de ces appels frauduleux commenceraient par "01".

Une plainte déposée à la gendarmerie

S'étonnant de tels coups de téléphone, plusieurs usagers ont prévenu le standard de l'hôpital. L'établissement annonce qu'il déposera une plainte à la gendarmerie de Belfort ce mercredi. D'autres hôpitaux de la région auraient vu également leur identité usurpée ces derniers mois, comme ceux de Vesoul (Haute-Saône) ou Altkirch (Haut-Rhin).

L'hôpital Nord Franche-Comté invite à la prudence. "Si on a besoin d'appeler nos patients pour annuler un rendez-vous, demander des informations sur un dossier médical ou autre, on vérifie toujours l'identité de la personne en lui demandant son nom, son prénom et sa date de naissance", précise l'établissement.

"On ne demandera jamais le numéro de sécurité sociale ou de mutuelle, ces informations relèvent du secret médical et ne sont connues que de nos services."