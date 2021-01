Appels malveillants au Pr Raoult : amende de 300 euros pour le médecin nantais François Raffi

François Raffi, l'infectiologue nantais, qui avait effectué en mars des appels malveillants au professeur Didier Raoult a accepté une amende de 300 euros lors d'une composition pénale, annonce l'AFP. Des coups de téléphone sur fond de débat sur la chloroquine. Cette procédure permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis certaines infractions de faible gravité.

Loin des 100.000 demandés par Didier Raoult

En plus d'une amende de 300 euros dans le volet pénal, il y a le volet indemnitaire. "On a proposé 500 euros de dommages et intérêts sur les 100.000 sollicités par M. Raoult", a indiqué à l'AFP Me Franck Boezec, avocat de François Raffi, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nantes. La proposition sur le volet civil est en cours d'étude par le procureur de la République, a-t-il précisé.

Son client a réalisé "des appels téléphoniques malveillants", qui "n'étaient pas des menaces et encore moins des menaces de mort", précise l'avocat de François Raffi. Selon lui, le médecin nantais a rédigé une lettre d'excuses le 31 mars 2020 au professeur marseillais, dont les préconisations pour un traitement à base de chloroquine des malades du Covid-19 ont fait polémique.

Le parquet de Nantes avait indiqué que l'enquête avait été ouverte pour "actes d'intimidation".