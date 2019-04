Appietto : un couple violemment agressé à son domicile

Un couple a été victime d’un vol avec violence dans la nuit de vendredi à samedi dans la région ajaccienne. Des individus armés et cagoulés leur ont dérobé de l’argent et des bijoux.

Appietto, France

Une nuit de terreur et de violence. C’est ce qu’a vécu un couple "de personnes actives" résidant à Appietto, commune située à proximité d’Ajaccio. Plusieurs individus armés et cagoulés se sont introduits chez ces particuliers dont la maison était, semble-t-il, quelque peu isolée. « Les occupants ont été frappés et sont très traumatisés » selon le parquet d'Ajaccio qui parle « d'un vol crapuleux et d'une affaire peu anodine ». Les malfrats ont fait main basse sur de l’argent et des bijoux a indiqué le procureur de la République d'Ajaccio.

L’enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie d’Ajaccio.