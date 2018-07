Boucoiran-et-Nozières, France

27 morts sur les routes du Gard depuis le début de l'année. Des routes nationales en direction des Cévennes empruntées par les gardois et aussi les touristes. Parmi les causes des accidents, la vitesse. Le nouveau sous-préfet d'Alès, Jean Rampon, a réservé son premier déplacement sur le terrain, à une opération de contrôle sur la nationale 106 ce lundi. 16 motards de l'escadron départemental de sécurité routière"e de la gendarmerie du Gard étaient engagés dans le sens Nîmes/Alès.

13 excès de vitesse à Boucoiran en à peine trois heures

16 motards de l'EDSR ont relevé 12 excès de vitesse compris entre 20 et 39 km/h retenue. Record pour un véhicule immatriculé au Luxembourg, il a été contrôlé à une vitesse de 179 km/h pour 110 km/h au volant d'une grosse berline allemande. Son permis lui a été retiré et sera convoqué ultèrieurement devant le tribunal de police d'Alès. La patrouille banalisée de la gendarmerie a par ailleurs sanctionné 3 conduites avec un téléphone tenu en main et 1 non port de la ceinture de sécurité.