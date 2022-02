Après 17 ans de procédure judiciaire, les familles de 3 anciens mineurs mosellans attendent toujours justice

Ils ont travaillé notamment à la cokerie de Carling et à la centrale Emile Huchet de Saint-Avold. Sept anciens mineurs des Houillères de Bassin de Lorraine (HBL), victimes de maladies après leur carrière, parfois décédés depuis presque 20 ans, mobilisent toujours leurs proches qui souhaitent leur rendre justice. Ces derniers estiment que ces maladies ont été causées par de l'amiante ingérée alors qu'ils étaient employés des HBL. Le 28 janvier dernier, la cour d'appel de Paris a renvoyé 3 dossiers en pénal, le parcours judiciaire n'est donc pas terminé.

Reconnaître les HBL comme responsables

Parmi ces 3 dossiers, celui du mari de Marie-Louise. "C'est quelque chose qui me soulage, mais je ne sais pas s'il y a une volonté politique en France pour les procès à l'amiante", confie-t-elle. Après 24 ans de carrière en tant que charbonnier, il s'est éteint en 2003 des suites d'un cancer de la plèvre. Elle en est convaincue, c'est l'amiante qui en est responsable, elle souhaite donc que les HBL soient reconnues comme responsables, même si après tant d'années, "ça commence à faire long".

Si 3 dossiers sont retenus, pour 4 autres, c'est la fin de la procédure. C'est le cas de celle du mari de Fabienne, ancien maçon-fumiste, victime d'un cancer du poumon en 2004. Or, impossible de prouver que l'amiante en est à l'origine. Si la déception domine, elle continuera de suivre l'avancée des autres procédures encore engagées. "Il faut une condamnation, car ce qu'il s'est passé, ce n'est pas normal." Sur les 3 personnes mises en examen en 2005, 2 sont aujourd'hui décédées, et la dernière n'est plus en état de comparaître.