Après 20 ans de prison, l'ancienne militante d'ETA Lorentxa Beyrie libérée

La militante basque originaire de Cambo-les-Bains, Lorentxa Beyrie est sortie du centre pénitencier de Roanne, dans le département de la Loire ce vendredi matin aux alentours de 9 heures. Arrêtée en décembre 2001, elle avait été condamnée pour son appartenance à l'ETA. Elle a été libérée après avoir accompli la totalité de sa peine, toutes ses demandes de libération conditionnelle ayant été refusées.

Ses parents, son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère : c'est sa famille très proche qui avait fait le déplacement jusqu'à Roanne, 1.430 km aller-retour, pour accueillir Lorentxa Beyrie à sa sortie de prison. "On part à six, on revient à sept !" se réjouissait sa mère, Jeanine Beyrie, longtemps porte-parole d'Etxerat, association de soutien aux prisonniers basques, mais qui, cette fois, ne trouvait pas les mots pour décrire sa joie.

C'est ce qu'on attend depuis 20 ans ! - Jeanine Beyrie

Avant le départ pour Roanne, la maman de Lorentxa confiait à France Bleu Pays Basque : _"nous on s'apprête à vivre un jour heureux, mais il n'est pas aussi heureux qu'il devrait l'être parce qu'_il restera plus de 200 prisonniers basques, explique Jeanine Beyrie. Lorentxa laisse à prison de Roanne une autre militante basque avec une petite fille de sept mois".

Ongi etorri

Les jeunes du comité de soutien de Cambo organisent une cérémonie d'accueil pour Lorentxa Beyrie ce samedi 1er mai à 14 heures au jardin public de Cambo-les-Bains. La cérémonie est soutenue par la municipalité et autorisée par la sous-préfecture de Bayonne.

Lundi prochain, le 3 mai, cela fera trois ans que l'ETA avait annoncé sa dissolution.