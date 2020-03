Après 24 heures de confinement, le préfet des Pays de la Loire constate "un grand esprit de responsabilité"

Alors que le confinement est instauré en France depuis un peu plus de 24 heures, le préfet des Pays de la Loire a tiré ce mercredi un premier bilan de cette mise en place.

Claude d'Harcourt constate globalement un "grand esprit de responsabilité". Sans livrer les chiffres pour toute la région, pour la Loire-Atlantique, 18 infractions ont été constatées : une à Saint-Nazaire, six à La Baule et 11 à Nantes. Au total, dans le département, environ 500 policiers et gendarmes sont et resteront mobilisés pour ces deux semaines de confinement. Depuis hier, 2.265 personnes et 2.300 personnes ont été contrôlées.

Ce mercredi, les forces de l'ordre ont verbalisé des contrevenants, avec une amende de 135 euros.

"Le confinement s'applique à tous"

Suite aux nombreux Parisiens qui ont fui la capitale à l'annonce de la mise en place du confinement, des restrictions ont été annoncées et le préfet a rappelé ce mercredi que "ce confinement s'applique à tous". Les lieux de résidence secondaires ne peuvent pas se transformer en lieux de villégiature.

7.000 personnes au chômage partiel

Concernant les mesures de chômage partiel, le préfet a indiqué que 340 demandes de chômage partiel ont été émises en Pays de la Loire. Ces demandes concernent 7.000 personnes (138 demandes pour 2.268 personnes en Loire-Atlantique). Selon Claude d'Harcourt, il faut s'attendre à ce que d'autres entreprises importantes de la région sollicitent également le chômage partiel, notamment les Chantiers de l'Atlantique.

Cela dit, le préfet des Pays de la Loire a rappelé que des autorisations de déplacements sont possibles pour se rendre au travail. "L'activité économique ne peut pas être interrompue", a rappelé Claude d'Harcourt. Par exemple, les entreprises de BTP doivent adapter leur fonctionnement a adopter des mesures sanitaires, mais l'activité ne doit pas s'interrompre. Autre exemple : "Airbus arrête quelques jours sa production, le temps de mettre en place des mesures, mais l’activité reprendra ensuite", a fait savoir le préfet.

Trêve hivernale reportée de deux mois

Claude d'Harcourt a par ailleurs rappelé que la trêve hivernale était reportée de deux mois. Des places d'hôtels supplémentaires ont également été ouvertes. A Nantes, des discussions sont en cours pour mobiliser des bungalows au camping.

Pour la distribution alimentaire, la distribution sera concentrée sur deux ou trois emplacements fixes et des portages de repas sont organisés pour les familles qui résident à l'hôtel.

Enfin, l'enregistrement des demandes d'asile peut se poursuivre à la préfecture et pour tous les autres titres de séjour, toutes les attestations liées au séjour en France sont prolongées de trois mois.