Pays Basque : un retraité coincé pendant 26 heures dans sa voiture accidentée

Drôle de mésaventure pour un retraité de la commune souletine d'Aussurucq au Pays Basque. Un automobiliste âgé de 79 ans, a passé 26 heures dans un fossé, coincé dans son véhicule, après un accident au volant de sa voiturette. Blessé au visage et à la tête, mais en vie, il est toujours hospitalisé à Pau dans un état stable. L'accident s'est déroulé jeudi 20 janvier alors que le retraité se rendait à des obsèques dans ce village de 250 habitants. Ce sont les gendarmes, deux patrouilles de la communauté de brigades de Mauléon-Licharre, et les pompiers qui sont intervenus pour le tirer de ce mauvais pas et le transférer vers le centre hospitalier de l'agglomération paloise. Il s'y trouve toujours huit jours après les faits.

La voiturette fait un tout droit et tombe dans le fossé

Pierre est un enfant du village. Agriculteur retraité il réside quartier Uxia dans le centre bourg de ce petit village de Soule de moins de 250 habitants. Ce jeudi 20 janvier 2022, il quitte son domicile au volant de sa petite voiture pour se rendre à des obsèques en bas du village. Apres un virage il est sans doute victime d'un malaise. Il aurait fait un tout droit avant de quitter la route. L'automobile tombe dans un ravin, le nez dans le fossé. La tête en bas le pauvre homme va passer 26 heures dans cette position et dans le froid hivernal avant qu'un voisin, inquiet de son absence, ne donne l'alerte. Pompiers et gendarmes vont alors le localiser et intervenir pour le sortir de cette fâcheuse posture. Aucune trace de freinage n'a été constaté sur la route et la victime ne se souvient de rien.