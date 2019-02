Après 30 ans de cavale, Gilles Bertin raconte sa vie de punk dans un livre

L'ancien chanteur du groupe punk Camera Silens, braqueur de l'entrepôt Brink's à Toulouse, retrace sa vie et ses années de fuite en Espagne et au Portugal dans son livre "Trente ans de cavale, ma vie de punk".

C'est l'histoire d'un repenti. Gilles Bertin a passé 30 ans en cavale. Dans les années 80, il est à la tête d'un groupe bordelais Camera Silens. Il mène une vie de punk qui l’entraîne vers la délinquance. En 1988, il braque avec une dizaine de personnes l’entrepôt de la Brink's à Toulouse. Le montant du butin est énorme près de 12 millions de francs, soit environ 1,8 million d'euros. Pour fuir la justice, il part en fuite au Portugal puis en Espagne.

Un livre issu d'une rencontre

Il décide de revenir en France en 2016. Et il se livre à la justice. Gilles Bertin est condamné en 2018 à 5 ans de prison avec sursis. Aujourd'hui, à 57 ans, il refait sa vie et raconte dans un livre son histoire "Trente ans de cavales ma vie de Punk" aux éditions Robert Laffont.

Ce livre, il n'aurait jamais pensé écrire durant ces années de cavale. "C'est d'abord une rencontre, se souvient-il, avec le correspondant de Libération à Toulouse, Jean-Emmanuel Escarnot. Il m'a accueilli chez lui. Et comme il était sous contrat avec Robert Laffont, il a proposé d'écrire mon histoire. Je me suis lancé dans l'aventure mais je n'y avais jamais pensé"

"En cavale, je ne repensais plus au braquage, je ne repensais plus à ma jeunesse, ni même au groupe." Gilles Bertin

Pour construire ce livre, Gilles Bertin a essayé de rassembler les morceaux de sa vie, même ceux qu'il avait voulu oublier. "En cavale, je ne repensais plus au braquage, je ne repensais plus à ma jeunesse, ni même au groupe." Il ajoute, "j'étais passé à une autre vie. J'ai rencontré ma compagne assez rapidement. J'ai monté une boutique de disques à Lisbonne. Evidemment, la peur de me faire rattraper, la peur pour les autres, me ramenait à ces faits. Mais au bout de 20 ans, on n'y pensait plus." L'écriture aura été pour lui comme "une psychanalyse".

"C'est une vie que je ne recommande à personne"

Ce livre est aussi pour son plus jeune fils qui l'a poussé à revenir en France. "C'était une manière de lui expliquer que lorsqu'on fait des conneries on finit toujours par les payer."

À travers ces 160 pages, Gilles Bertin retrace son parcours et en profite pour mettre les "points sur les i". "On avait parlé d'une cavale au Venezuela et de tas de choses. Mais il se trouve que non ! Ce n'est pas très drôle en fait. C'est une vie que je ne recommande à personne", conclut-il.