Bordeaux : jugé après six ans de cavale, il ressort libre du tribunal

Après six ans de cavale, un homme est revenu en France pour faire face à la justice. La cour d'Assises de la Gironde a condamné ce trentenaire ce vendredi à un an de prison ferme pour avoir braqué avec une arme et séquestré un jeune couple de Bordelais en 2009, peine déjà purgée avant sa cavale.

"Il a dit qu'il regrettait que les victimes ne soient pas là pour leur dire pardon" a déclaré Me Benoît Duclos-Ader, l'avocat du prévenu. Car c'est un homme transformé, selon l'avocat, qui est revenu de Mauritanie jusqu'en France pour se livrer à la justice française.

En 2009, deux frères et un troisième homme séquestrent et braquent avec une arme un jeune couple de Bordelais. Les deux frères écoperont de six ans de prison et quatre ans avec sursis. Le troisième, porteur de l'arme, est condamné en 2011 à 8 ans de prison ferme pour vol avec arme et séquestration... sans être présent au procès. En effet, après avoir été placé en détention provisoire, il file en Mauritanie alors qu'il est simplement sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé.

L'autre vie en Mauritanie

Le franco-mauritanien va y retrouver son père mourant qu'il n'a pas connu car abandonné à la naissance. Selon son avocat, le vide paternel a gravement affecté son client. "Il était comme un oiseau sans aile" , affirme Me Duclos-Ader, ce qui l'aurait fait basculer dans la délinquance.

Pendant six ans, l'homme voyage : Mauritanie, Maroc, Sénégal. Il refait sa vie, épouse une femme cardiologue avec qui il aura une petite fille, et trouve un travail. Et c'est là où il explique avoir été pris de remords. Il décide de revenir en France pour être jugé. Il est interpellé l'an dernier à l'aéroport de Mérignac. "lI m'a prévenu, j'ai organisé son retour et informé les magistrats", explique Me Duclos-Ader. L'homme est ressorti libre du tribunal, ayant déjà purgé sa peine avant sa cavale.