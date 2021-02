Après 70 ans de mariage, ils sont morts main dans la main

Un couple de britanniques âgés de 91 ans se sont éteints main dans la main, après plus de 70 ans de mariage.

Ils s’étaient rencontrés à 14 ans

Margaret et Derek Firth s’étaient rencontrés dès l’âge de 14 ans, rapporte le Manchester Evening News. Depuis, ils ne s’étaient plus quittés. Mariés six ans après leur rencontre, en 1950, ils n'ont pas quitté la petite ville de Partington, à 17 kilomètres de Manchester. Ils ont eu cinq enfants, onze petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants précise le Daily Mail. L’an passé, ils avaient fêté leurs noces de platine.

Réunis dans le même hôpital

Les deux époux avait été hospitalisé l'un après l'autre à l'hôpital Wythenshawe avant que Margaret soit transférée à Trafford. Les médecins inquiets ont appelé leur fille Barbara Smith pour savoir si quelqu'un aimerait lui rendre une dernière visite. C'est comme ça que Derek a rejoint sa femme. Les retrouvailles des deux époux ont alors été immortalisées. « C’était un moment assez triste, mais c’était vraiment bien qu’ils soient tous les deux ensemble » explique Barbara qui a transmis cette émouvante photo au Manchester Evening News.

La photo de Margaret et Derek Firth, aujourd’hui décédés, se tenant la main, réunis dans leurs lits d’hôpital. - Barbara Smith

Derek Firth est décédé le Le 31 janvier, Margaret, trois jours après. Depuis, la photo des époux a ému le monde entier.