Violences faites aux femmes : Julien Bayou, mis en cause, lâche la coprésidence d'EELV à l'Assemblée

Mis en cause par la députée Sandrine Rousseau pour des faits de violences envers son ex-conjointe, Julien Bayou s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée, ce mardi. La cellule d'enquête et de sanction contre les violences sexuelles et sexistes du parti a été saisie.

Après le député LFI Adrien Quatennens, c'est au tour du secrétaire national d'EELV Julien Bayou d'être à son tour visé par des accusations de violences envers son ex-conjointe. Lundi soir, dans l'émission C à vous sur France 5, la députée et finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau a affirmé avoir reçu chez elle une ex-compagne de Julien Bayou, l'accusant de "comportements de nature à briser la santé morale des femmes". A la suite de ces accusations, ce mardi, le député s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée, selon les informations de franceinfo.

"Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après", a-t-elle ajouté, indiquant également : "Elles sont manifestement plusieurs, moi je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Une enquête journalistique semble être en cours".

Julien Bayou avait évoqué début juillet auprès du Figaro une rupture "qui ne constitue en rien des violences sexistes ou sexuelles ni des comportements inappropriés envers quiconque". "Il s'agit malheureusement d'une histoire qui se termine dans la souffrance, et d'une rupture qui s'accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d'une forme d'instrumentalisation que je ne peux que déplorer", avait-il ajouté.

Une enquête interne au parti

"La cellule d'enquête et de sanction contre les violences sexuelles et sexistes a été saisie cet été et fait son travail", a indiqué à l'AFP la numéro 2 d'EELV et députée Sandra Regol. Une cellule interne au parti "dont le fonctionnement est autonome, transparent, bénévole et indépendant du parti et de ses dirigeant·es", a détaillé le parti dans un communiqué ce mardi, assurant être "pleinement mobilisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes".

Selon le communiqué, "la cellule a été saisie au mois de juillet 2022 pour un signalement concernant Julien Bayou". Cellule qui "selon l’urgence et la gravité des faits reprochés", "peut décider de mesures conservatoires". La responsable a argué que Julien Bayou observait déjà une période de mise en retrait en attendant les conclusions de la cellule interne. M. Bayou a pourtant prononcé le discours de rentrée puis tenu un point presse aux journées d'été du parti fin août à Grenoble.

Devant l'ampleur de l'affaire, une mise en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée a donc été décidée mardi matin lors d'une réunion de groupe à l'Assemblée, en présence des 23 députés écologistes, selon les informations de franceinfo. Julien Bayou restera en retrait de la coprésidence du groupe le temps de l'enquête et en attendant, c'est Cyrielle Châtelain, l'autre coprésidente, qui assurera seule la présidence du groupe. En revanche, Julien Bayou reste secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts.

"Chez les écologistes on n'évite aucune question", avait assuré plus tôt ajouté Sandra Regol, taclant au passage les Insoumis, dont plusieurs cadres, Jean-Luc Mélenchon en tête, ont été critiqués pour leur réaction à l'affaire Quatennens. Interrogée sur le chef de file de la France Insoumise, la Première ministre a jugé "évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise les violences intra-familiales". L'ex-candidat à la présidentielle a dénoncé dans un tweet "la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux", saluant en revanche la "dignité" et le "courage" d'Adrien Quatennens.