Après avoir causé un accident dans le Sud-Mayenne, elle risque six mois de prison avec sursis

Elle risque la prison avec sursis pour avoir provoqué un accident sur la D28 entre Château-Gontier-sur-Mayenne et Gennes-Longuefuye dans le Sud Mayenne. Une jeune femme de 25 ans était jugée ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval pour blessures involontaires après un choc frontal entre deux voitures. La victime avait eu 77 jours d'ITT, interruption temporaire de travail et sa fille âgée de 4 ans à l'époque 28 jours d'ITT. La procureure de la République a requis six mois de prison avec sursis à l'encontre de la prévenue mais les versions s'opposent.

Aucun souvenir de ce jour-là

On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ce 23 octobre mais ce qui est sûr, c'est que la victime récupère sa fille à l’école et que toutes les deux rentrent à la maison. Lors de son audition, la mère de famille affirme qu'un véhicule traverse la ligne blanche devant elle, double une autre voiture et arrive sur sa voie. La prévenue répond à la barre qu’elle n’a aucun souvenir mais ce qui est sûr c'est qu'elle n’a pas doublé. Elle raconte qu'elle a failli avoir un accident plus jeune avec un ami donc elle ne dépasse plus sur une route nationale. Pourtant, la prévenue n'avait pas parlé de cet événement lors de son audition.

Des vies brisées

Alors qui a raison, qui a tort, on n’est finalement convaincu de rien et l'avocate de la défense mise tout là-dessus pour plaider la relaxe. "Oui dans leur rapport, les gendarmes expliquent qu’il y a des débris sur les deux voies", décrit-elle, "mais ils ne peuvent pas mettre en évidence de point de contact précis entre les deux voitures, la seule certitude qu’on a c’est que la situation est dramatique, l’accident très violent et les conséquences sont très graves". L'avocate ajoute que tout le monde "veut absolument savoir ce qui s'est passé, avoir des certitudes mais on n'en a pas", conclut-elle. Le conseil de la victime, elle, ne comprend pas. "Les enquêteurs ont confirmé que la prévenue était déportée et sur la voie de ma cliente, des débris et des traces sur la route, en entendant ma consœur qui plaide la relaxe, je suis étonnée", affirme-t-elle.

Ce dont on est certain, finalement, c'est que toutes, victimes et prévenue, ont leur vie brisée. Une canne sans doute à vie pour la maman, des cauchemars pour la petite fille et une difficulté de marcher, également à vie, pour la prévenue.

La décision a été mise en délibéré le 31 janvier prochain.