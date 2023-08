Après avoir creusé un trou de deux mètres, un jeune de 16 ans enseveli sur la plage à Moliets dans les Landes

Sur la plage de Moliets ce vendredi vers 18h15, les MNS CRS sont interpellés par plusieurs personnes qui leur font des gestes au sud de leur zone de surveillance. Cinq sauveteurs se rendent alors sur place et constatent qu'un adolescent de 16 ans est coincé dans un trou de deux mètres de profondeur. En fait, le jeune, avec l'aide de son père, avait creusé deux trous afin de créer un tunnel, sauf que les parois de sables se sont effondrées sur lui. Ses voies respiratoires étaient dégagées, mais il ne pouvait plus bouger. Pour le sortir de là, les secouristes accompagnés d'une trentaine de touristes se sont mis à creuser autour de la zone, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à pouvoir le dégager. "Il a eu une grosse peur, et c'était assez marquant pour notre équipe", explique le major Salinas, chef de plage sur la commune de Moliets.

Ce genre d'évènement arrive régulièrement sur les plages. "Ils n'ont pas réfléchi, les gens ne pensent pas aux conséquences. Ce qu'on demande c'est que les trous ne dépassent pas un mètre de profondeur et de circonférence. Sinon, c'est extrêmement dangereux", prévient le major. Le pire, selon lui, est d'essayer de créer un tunnel. "Même sur un mètre, si le sable s'effondre, la personne qui est prise en dessous va respirer du sable et avoir les voies respiratoires obstruées. Ce sera alors très difficile de procéder à une réanimation", continue le chef de plage.

Si une situation de ce type apparaît et que la personne est consciente, il faut surtout faire en sorte que le sable ne s'effondre pas autour. "Tout le monde a applaudi à la fin, raconte le major Salinas. Parce que ça s'est très bien fini, heureusement pour tout le monde. Les gens qui étaient là ont fait une bonne action".