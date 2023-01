Après avoir été agressée dans le tramway à Bordeaux, les équipe de TBM l'aident à surmonter le choc

Le 29 décembre, Zelie emprunte le tramway depuis Bègles pour aller au centre-ville de Bordeaux rejoindre une amie. Sauf que cette journée-là, l'adolescente de 14 ans voit un homme s'installer à côté d'elle, se rapprocher, puis quelques instants plus tard à la toucher : " Il a commencé par me fixer de plus en me plus, me coller, puis à mettre son coude sur le haut de ma fesse" explique la jeune fille. Le calvaire de ce trajet ne s'arrête pas là. Zelie sort du tram en panique à l'arrêt Porte de Bourgogne pour appeler sa maman. Sauf qu'à ce moment, l'homme descend au même moment pour la suivre " J'ai réussi à m'en défaire car il y a avait du monde et je suis allée dans la direction opposée à la sienne " L'adolescente ajoute * : " J'ai tout de suite appelé ma mère, j'ai fondu en larmes. J'arrivais à peine à me représenter ce qu'il venait de se passer, je me sentais sale".*

ⓘ Publicité

Faits signalés, réaction instantanée

Dans la foulée, Joan, la maman, envoie un signalement auprès de l'agence des Transports de Bordeaux Métropole (TBM) . Et la réaction fut rapide : " Dès le lendemain, j'ai reçu trois appels de leur part. Le premier était un message d'excuses, ils ont ajouté qu'ils étaient là pour nous". Derrière, l'agence réussie à cibler l'agresseur via les caméras de vidéosurveillance positionnées sur la station. Les équipes en charge de la sûreté du réseau ont d'ailleurs préconisé à la maman d'aller porter plainte. Une demande rapidement exécutée : " J'étais même étonnée de voir que la police accueille une plainte pour attouchement sur mineur avec autant de bienveillance " confie-t-elle. L'enquête est actuellement en cours.

Accompagner après le traumatisme

Après le choc, difficile d'affronter à nouveau le tramway. Mais le jour de sa rentrée, le 3 janvier, Zelie a pu compter sur l'aide des agents de sûreté du réseau TBM. Une équipe a été placée le premier jour : " J'ai eu la maman au téléphone et grâce à ça, nous avons pu avoir des informations très précises : les heures auxquelles elle prenait le tram, à quel endroit elle le prenait. Ainsi, elle a pu voir qu'il y avait des gens sur place pour l'accompagner si besoin ", raconte Victor Sancho le responsable du service sûreté du réseau TBM. L'adolescente est allée d'elle-même voir l'équipe présente à son arrêt. Elle a ainsi reçu du soutien, une présence, et surtout des précieux conseils de sécurité que rappelle Victor Sancho : " Toujours éviter d'être en fond de rame et se rapprocher du conducteur, qui est toujours formé pour ce type de problème. Il faut aussi veiller à éviter de se coller sur la vitre car on peut vite être bloqué. S'il y a un problème, il ne faut pas hésiter à parler fort, se faire entendre, et rappeler qu'il faut aider les victimes si on est témoin en attendant toute intervention ".

Depuis la rame, appuyer sur ce bouton permet d'être en contact avec le conducteur. Ce dernier est apte à reconduire vers les équipes de la sûreté du réseau TBM. © Radio France - Hugo Deschamps

Une borne d'aide en expérimentation

Peut-être les avez-vous déjà aperçues, ces bornes couleur rose fluo, placées sur certaines stations ou dans les rames des tramways. Si vous vous retrouvez dans une situation d'insécurité ou de harcèlement, il suffit d'appuyer sur le bouton et demander " Où est Angela ? ". Un nom de code pour rester discret, tout en demandant de l'aide. Le dispositif apporte soutien et écoute, et peut aller jusqu'à l'appel des secours en fonction de la situation. Présent généralement dans les commerces, bars et boîtes de nuit, le réseau de transport Bordeaux Métropole expérimente le programme depuis un an. Dix stations possèdent ces bornes, comme à Porte de Bourgogne, ou bien à Montaigne-Montesquieu sur le campus. Depuis le tramway ou une station, l'appel reconduit directement vers les équipes de la sûreté de TBM, et ce 24 h sur 24.