Fréterive, France

Il ne faut pas désespérer de l'espèce humaine. Le loto de Fréterive aura bien lieu ce dimanche 25 mars, à 14 heures, à la salle des fêtes du village savoyard de 550 habitants.

Tous les lots ont été volés le 10 mars dans le local de la mairie de ce village situé près de Saint Pierre d'Albigny. Or ce loto doit financer la classe de mer de cinquante élèves l'été prochain, à Saint Raphaël dans le Var.

Nous avons fait écho de la mésaventure des parents sur France Bleu Pays de Savoie, et avec l'aide des réseaux sociaux, l'association a pu refaire son stock de lots.

Une trentaine de généreux donateurs ont compensé les pertes. "La générosité a été incroyable, on est agréablement surpris", estime Laetitia, l'une des mamans du village qui remercie les bienfaiteurs. D'après cette responsable de l'association de parents d'élève, "sans les réseaux sociaux et cet élan, il aurait été difficile de se relever. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel buzz. Des dons sont arrivés de la France entière, des Alpes jusqu'au hautes Pyrénées."

Pour remercier leurs anges gardiens, les enfants ont réalisé des dessins qui seront envoyés aux donateurs.