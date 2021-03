Après avoir harcelé des gendarmes par téléphone, il est condamné à six mois de prison avec sursis à Angoulême

Un Charentais a été condamné mercredi par le tribunal d'Angoulême à six mois de prison avec sursis : en moins d'un an, il a appelé à 250 reprises les gendarmes de Loudun et de Châtellerault dans la Vienne. Il voulait se venger d'avoir été privé de son permis de conduire.