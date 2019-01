Après avoir harcelé le standard de l’Élysée, un professeur de musique d'Annecy récidive en envoyant un mail menaçant

Haute-Savoie, France

Le message est parti le 25 décembre dernier. Dans son mail, le père de famille âgé de 38 ans écrit qu’il "prendra le plus grand soin à faire souffrir le Président". En haut lieu, on n’a pas franchement apprécié la prose et une plainte a été déposée. En cette fin de semaine, le professeur de hautbois au conservatoire d’Annecy a donc été convoqué par les policiers et la justice. L’occasion pour lui de lancer aux magistrats qu’ils avaient : une intelligence d’huître !

Deux procès

Le professeur de musique doit comparaître le 8 février pour menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique. Deux procès en dix jours puisque le 29 janvier, il devra également s’expliquer sur les 195 appels passés en 24h l’été dernier à la présidence de la République. En attendant, cet homme qui souffre de psychoses paranoïaques a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec … le Palais de l’Élysée.