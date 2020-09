Après avoir renversé un motard en Corrèze et pris la fuite, un chauffard est arrêté en Normandie

Près de trois semaines après les faits, un chauffard vient d'être arrêté à Evreux, dans l'Eure, ce mardi. Cet homme de 32 ans vient d'être appréhendé grâce à ses empreintes digitales et son ADN après un accident de la route et un délit de fuite.

Il renverse le motard et prend la fuite à pied

Le choc se produit vendredi 4 septembre dernier sur l'A20 à Sadroc, près de Brive, dans le sens Limoges-Brive, vers 21h15. Un motard, percuté à l'arrière par la voiture du mis en cause, est grièvement blessé. Il est sérieusement blessé aux côtes et fait toujours l'objet d'une incapacité temporaire de travail de 28 jours.

Sans permis, avec un kilo d'héroïne

Très vite, les secours sont alertés et interviennent. Mais le conducteur de la voiture, après avoir récupéré quelque chose dans l'habitacle selon les témoins présents sur les lieux, n'est plus là à leur arrivée. Malgré les recherches engagées, l'homme est introuvable. Et pour cause, il est établi qu'il n'a plus de permis de conduire. Les gendarmes découvrent aussi un peu plus d'un kilo d'héroïne près de la voiture.

Les empreintes et l'ADN parlent

Les empreintes laissées sur le sachet de drogue et retrouvées dans la voiture, et quelques gouttes de sang pour isoler son ADN, conduisent les enquêteurs à interpeller le mis en cause ce mardi en Normandie. Ramené dans la foulée à Brive, il vient d'être jugé selon la procédure de comparution immédiate pour les chefs de blessures involontaires, délit de fuite, conduite sans permis et transport de stupéfiants.

Condamné une quinzième fois

Selon le parquet de Brive, qui avait requis trois ans de prison, il a reconnu les faits à l'audience sans donner de réelles explications. Déjà condamné quatorze fois par la justice, et notamment pour des faits en lien avec les stupéfiants, il écope finalement de deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt.