Après avoir tué 6 chatons, un habitant de Draguignan devra s'expliquer devant la justice

Var, France

L'homme soupçonné d'avoir mis à mort 6 chatons en les jetant au sol après avoir tenté de les noyer début mai à Draguignan, devra s'expliquer sur son geste devant la justice. Il s'est en effet rendu à une convocation des policiers ce lundi au commissariat de Draguignan où il a passé quelques heures en garde à vue. A l'issue de sa garde à vue, le Parquet a décidé de le convoquer ultérieurement pour être jugé selon la procédure du plaider coupable devant un magistrat pour acte de cruauté envers un animal.

L'homme assure ne pas comprendre ce qui lui est passé par la tête ce jour là pour en arriver à une telle extrémité. Il reconnait qu'il ne supportait plus depuis quelques temps les nuisances engendrées par les chats errants dans son quartier. La vision d'une portée de 6 chatons l'aurait fait disjoncter jusqu'à le pousser à se débarrasser des 6 bébés chats. Un geste qui serait passé complètement inaperçu s'il s'était déroulé aujourd'hui encore dans nos campagnes. Sauf que l'homme a agit en plein jour et devant un témoin, une riveraine qui s'est dit bouleversée lorsqu'elle a récupéré le sac avec les chatons, entrain d'agoniser. Ils sont tous décédés. Une émotion, et un trouble à l'ordre public que le Parquet de Draguignan a donc décidé d'entendre. Preuve que le travail acharné des associations de défense de la cause animale commence à porter ses fruits.