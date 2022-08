Après avoir volé une voiture, un jeune de 17 ans refuse d'obtempérer à deux reprises aux gendarmes du Var

Il était recherché depuis quelques jours ! Un jeune homme de 17 ans a été interpellé à Cogolin (Var) par les gendarmes. En plus d'avoir volé une Fiat 500 mi-août à Ramatuelle, l'adolescent a également refusé, à deux reprises et en moins d'une semaine, de s'arrêter (et pour cause !) lors de contrôles routiers. Placé en garde-à-vue, il a reconnu les faitset devra s'expliquer devant le tribunal pour enfants en octobre prochain.