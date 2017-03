Après bagarre de Poitiers 4 mineurs en garde à vue !

Après la bagarre la semaine dernière entre bandes dans le centre ville de Poitiers les gardes à vue se poursuivent.

Cinq personnes sont en garde à vue depuis ce matin et toujours en cette fin d'après midi. Quatre mineurs âgés de 16 à 18 ans, dont l'auteur présumé du coup de pistolet à grenaille qui avait blessé un jeune par des plombs au visage. Un adulte de 20 ans est également entendu. Les réseaux sociaux auraient servis " à cristalliser" et à localiser les affrontements entre deux bandes, de Poitiers et Jaunay-Marigny, selon une source proche de l'enquête.