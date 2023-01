Après de nombreux vols de pots catalytiques, sept personnes interpellées à La Seyne-sur-Mer

Après une longue série de vols de pots catalytiques à La Seyne-sur-Mer, Sanary, Six-Fours mais aussi autour de Hyères, les policiers du commissariat de La Seyne-sur-Mer ont interpellé 7 personnes, quatre hommes et trois femmes, âgés de 20 à 50 ans et originaires des pays de l’Est. 87 pots catalytiques ont été saisis ainsi que 39.000 euros en liquide, découverts dans le body d'une enfant de deux ans.

Après la recrudescence de vols de pots catalytiques et une surveillance accrue, les hommes de la Brigade anti-criminalité interpellent un premier individu fin novembre. Mais l'enquête des hommes de l'Unité d'atteinte aux biens se poursuit, en collaboration étroite avec différents services de police et de gendarmerie. Les investigations les mènent jusqu'à ces 7 personnes, interpellées mardi dans leurs camping-cars stationnés sur un parking du quartier des Sablettes à La Seyne-sur-Mer.

Les pots catalytiques valent bien plus que de l'or

C’est à l’intérieur de ces campings cars que les policiers découvrent une scie électroportative mais aussi les les 87 pots. Ils sont bien rangés, cachés derrière des piles de vêtements et déjà conditionnés pour une éventuelle revente. Car ces pots valent bien plus que de l’or ! Ils contiennent notamment du rhodium : entre 4 et 8 grammes de ce métal précieux par pot en fonction des modèles de voitures. Or un gramme de rhodium peut se revendre entre 3 et 400 euros.

Les policiers ont également découvert dans le body d'une enfant de 2 ans, présente dans un des camping-cars, 39.000 euros en liquide et quelques bijoux en or.

Six des 7 personnes ont été déférées ce vendredi devant la justice en vue d’une mise en examen pour "vols et recel en bande organisée". Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Une information judiciaire est ouverte pour établir précisément le circuit de revente de ces équipements automobiles et pour également tenter d’identifier d’autres victimes de vol. Changer un pot catalytique peut coûter, en fonction de sa voiture et de son assurance entre 1500 et 3500 euros.