Arc-sur-Tille, France

Nouvelle vague de vols à la roulotte sur la base nautique d'Arc-sur-Tille. _"_Ce sont dix-sept plaintes qui ont été déposées rien que sur la journée du mercredi 18 juillet", confirme le chef d'escadron Stéphane Stephan, qui dirige la compagnie d'Is-sur-Tille. Des vols commis le jour même de l'inauguration de la patrouille à cheval de la Garde républicains à Arc-sur-Tille.

Patrouilles renforcées sur la base nautique

Pourtant sur place et depuis début juillet les forces de l'ordre patrouillent et ont été renforcées : au total une quarantaine de personnels se relaient de 10 à 21 heures, pour assurer la surveillance du site. Parmi eux les gendarmes d'Is sur Tille, ceux du peloton de surveillance et d'intervention d'Is et de Mirebeau-sur-Bèze, des renforts avec des patrouilles en VTT et en moyens banalisés et renforts également de l'Escadron départemental de la sécurité routière et même des gendarmes mobiles. Pour le chef d'escadron Stéphane Stephan de la compagnie d'Is-sur-Tille, quelques règles de vigilance doivent être rappelées.

Le chef d'escadron Stéphane Stephan de la compagnie d'Is-sur-Tille rappelel quelques règles de vigilance. Copier

La vidéosurveillance à l'étude

Après cette nouvelle vague de vols, la question de la vidéosurveillance est à l'étude confirme Ludovic Rochette, le président de la Communauté de communes Norge-et-Tille, chargée de la gestion de la base aquatique.

Ludovic Rochette, le président de la Communauté de communes Norge-et-Tille confirme que la piste de la vidéosurveillance est à l'étude. Copier

En été, près de 6000 personnes se rendent chaque jour sur la base aquatique d'Arc-sur-Tille, avec des pointes à 9000 personnes pour les jours de grosse chaleur. Un site gratuit pour la baignade comme pour le parking.