Après des cas de piqûres dans des boîtes de nuit de Nantes, pas de présence de GHB établie pour l'instant

Ce week-end, à Nantes, deux nouveaux jeunes se sont manifestés auprès de la police pour une trace de piqûre après une soirée en boîte de nuit. Depuis la réouverture des discothèques, le 16 février, des cas de ce type avaient été signalés à la police, la justice, le CHU ou encore aux établissements de nuit. Près d'un mois après les premiers faits signalés, Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes a fait le point sur l'enquête ce lundi 14 mars.

"On a 23 signalements de personnes disant avoir été victimes de piqûre en boîte de nuit. 20 femmes et 3 hommes. Tous entre 18 et 20 ans, ciblés donc sur des personnes très jeunes", indique le procureur. Ces faits ont eu lieu dans huit établissements nantais. 16 prélèvements sanguins ou urinaires ont pu être réalisés en temps utile, c'est-à-dire maximum dans les 12 heures, et les résultats pour 7 d'entre eux sont parvenus à la justice.

Pas de GHB ou d'autres traces de produits toxiques selon les résultats des premiers prélèvements

Si les médecins assurent qu'ils s'agit bien de piqûre, pour l'instant aucune seringue n'a été retrouvée. Et les résultats des 7 premiers prélèvements ne révèlent pas la présence du GHB, la drogue dite du violeur, ou de trace d'autres produits toxiques. Des analyses toxicologiques poussées ont été demandées. Rappelons qu'aucun cas d'agression sexuelle n'avait été signalé. Deux résultats démontrent dans un cas une forte alcoolisation et dans l'autre la présence d'esctasy, "mais c'est manifestement une prise personnelle", précise le procureur.

Les résultats de 9 autres prélèvements sont toujours attendus. "Les enquêteurs poursuivent malgré tout leur travail, nous restons vigilants", insiste Renaud Gaudeul, qui a tenu à souligner "l'accompagnement, la parfaite collaboration" des établissements de nuit et du CHU dès qu'un cas est signalé.

Faute de présence de produits toxiques, à ce stade, l'enquête ouverte pour "administration de substances nuisibles à la santé" l'est aussi désormais pour "violences volontaires avec arme" en raison de la présence de piqûres.

Par ailleurs, les différents jeunes ont effectué des tests de dépistages du VIH, les résultats ne sont pas encore connus. "On n'a pour l'instant pas d'élément permettant d'imaginer que quelqu'un ait la volonté d'administrer le VIH", poursuit le procureur. Une personne avait été placée en garde à vue quelques heures fin févier, avant d'être libérée. Il n'y a pas eu d'autres interpellations depuis.

