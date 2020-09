Après des représentations à Nantes, une chanteuse d'opéra porte plainte pour agressions sexuelles

La chanteuse d'opéra Cholé Briot a porté plainte pour agressions sexuelles de la part de son partenaire dans l'opéra "L'Inondation", joué notamment à l'opéra de Nantes-Angers en début d'année. Dans le spectacle, il y a deux scènes de sexe lors desquelles il serait allé beaucoup trop loin selon la jeune soprano, bien au-delà de ce que prévoyait la mise en scène.

Pas de sanction, seulement des mesures d'éloignement

Ces agressions se seraient déroulées pendant plusieurs semaines. La jeune femme les a signalées mais aucune sanction n'a été prise, seulement des mesures d'éloignement en dehors de la scène (horaires de maquillage décalées, loges déplacées), ce que déplore le Nantais Philippe Gautier, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France CGT : "ce sont des faits qui seraient graves et aucun des trois directeurs d'opéra où le spectacle a eu lieu n'a ouvert d'enquête en interne, aucun n'a pris de mesures disciplinaires vis à vis de la personne qui est mise en cause et ils ne se sont pas joints à la plainte de la victime. Nous ne disons pas que les gens sont forcément coupables avant qu'il y ait un procès, nous disons que, dans une entreprise quelqu'un a un geste violent envers quelqu'un d'autre, il y aura forcément une mesure disciplinaire. Si quelqu'un vole dans la caisse, il y aura forcément une mesure disciplinaire. Mais là, _dans le monde de l'opéra français, quand on est dans une situation de violences sexuelles révélées au directeur, rien ne bouge_".

Des consignes demandées à la mairie de Nantes

Philippe Gautier demande donc à ce que la mairie de Nantes, dont dépend l'opéra, donne des consignes à tous les établissements culturels pour qu'en cas de signalement, il y ait systématiquement une enquête, systématiquement une mesure disciplinaire et systématiquement un dépôt de plainte quand les faits sont graves.

Dans le milieu du spectacle, les comportements qui sont condamnables sont trop généralisés

Il voudrait aussi que les mentalités changent dans le monde du spectacle, parce que, malgré le mouvement "me too", il y a encore beaucoup de retard : "il y a, dans nos métiers, une salle mentalité vis à vis des femmes qui perdure. On a fait une enquête qui a permis de recueillir les réponses de plus de 300 femmes sur leur ressenti dans les métiers d'interprètes de la musique, ce qu'elles vivaient, voir ce qu'elles subissaient. Et on a eu la surprise de se rendre compte que près d'une femme sur trois nous dit qu'il y a des propos déplacés, des gestes déplacés, etc. Il y a, dans le milieu du spectacle, des comportements qui sont condamnables et qui sont trop généralisés".

De nombreux témoignages de victimes mais elles souhaitent garder le silence

Chloé Briot confirme. Depuis qu'elle a parlé, elle a reçu de nombreux témoignages d'autres victimes d'agressions dans le monde du spectacle. "Mais aucune ne souhaite en parler publiquement", regrette la jeune femme pour qui il reste "énormément à faire pour les choses bouges dans ce milieu". Elle espère que ce sera le cas. Le ministère de la culture a pris contact avec elle et avec les directeurs d'opéras concernés.