Valence : après des rodéos en scooter, il se rebelle et blesse un policier

Un jeune de 18 ans, qui roulait sans casque et sans immatriculation sur un scooter sur la rocade de Valence-le-Haut dimanche, s'est rebellé conte les policiers qui essayaient de l'interpeler et a blessé l'un d'eux. Ce garçon a été placé en détention provisoire en attendant son procès vendredi.

Ce dimanche après-midi les policiers ont été appelés sur le boulevard Churchill à Valence-le-Haut pour un jeune qui effectuait des rodéos en scooter. Le garçon roulait sans casque, sans plaque d'immatriculation et a refusé de s’arrêter face aux policiers. Il a pris tous les risques pour leur échapper, roulé à contresens, fait des embardées sur la chassée, circulé sur les trottoirs manquant de renverser des piétons.

Lorsqu'un des motards a pu mettre pied à terre pour s'approcher de lui, il lui a foncé dessus et l'a renversé. Le fonctionnaire a été blessé au genou au bras et au dos (deux jours d' ITT). Le jeune a aussi foncé sur le second policier, toujours sur son véhicule, et endommagé sa moto.

Les policiers pont fini par stopper le tout jeune majeur qui s'est rebellé et endommagé la seconde moto à coup de pieds. Après sa garde à vue, le jeune Valentinois a été présenté au parquet de la Drôme ce mardi, puis à un juge des libertés et de la détention. Le garçon a été incarcéré en attendant sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel vendredi.