Après des violences sur un bénévole à Calais, trois CRS devant le tribunal, notamment pour de faux PV

Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer doit juger ce mardi après-midi trois CRS d'une compagnie de Dijon. Ils comparaissent pour faux en écriture publique, et l'un des trois également pour des violences volontaires, lors d'une opération d'évacuation de migrants à Calais en juillet 2018.

A l'origine de ce procès, un bénévole britannique. Tom Ciotkowski est militant au sein de l'association Help Refugees. Ce 31 juillet 2018, il est présent à Calais lors d'une opération d'évacuation de migrants. Dans les procès verbaux, les CRS parlent de "bénévoles véhéments", et affirment que Tom Ciotkowski a insulté et poussé l'un d'entre eux.

Des CRS soupçonnés d'avoir rédigé de faux PV

Le Britannique est renvoyé devant le tribunal, mais à l'audience une vidéo montre que la vérité n'est pas tout à fait celle des CRS. On voit un policier donner un coup de pied, puis bousculer Tom Ciotkowski, qui tombe à la renverse, de l'autre côté de la glissière de sécurité, sur la route, alors qu'un camion arrive.

Le bénévole est relaxé, et porte plainte à son tour. Après une enquête de l'IGPN, les trois CRS sont donc passés du statut de victimes à celui de prévenus.