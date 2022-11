Après les années Covid, le festival international de l'image de nature Explorimages redémarre à Nice

Le festival Explorimages , organisé par l'association Agefiisa, démarre ce samedi 12 novembre après-midi jusqu'au dimanche 13 novembre au parc Phoenix (salle Linné), situé au 405 Promenade des Anglais à Nice. L'entrée dans le parc est payante ( 5,20 euros en plein tarif ), mais l'accès au festival est libre. Après avoir mangé son pain noir pendant trois ans dont deux éditions ont été annulées, ce festival international de l'image de nature et d'aventure retrouve des couleurs cette année. Il se veut toujours être un lieu "de rencontres, de réflexion et de dialogue entre les spécialistes et le grand public".

Le programme du festival

Samedi 12 novembre : projections et débats de 13h30 à 17h30

13h30 : "Adaptation" 4x30 jours au cœur des extrêmes, avec Christian Clot (vice-président de la Société des explorateurs français) en invité. Il a réalisé quatre traversées en solitaire de 30 jours dans quatre des milieux les plus extrêmes de la planète.

: "Hors du temps" de Michel Siffre, dans les gouffres du massif de l'Audibergue 16h : Deep Time, au delà-du temps

Dimanche 13 novembre : projections et débats de 13h30 à 17h30