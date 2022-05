Après deux ans d'absence, la descente de la Mayenne en palmes est de retour

Elle était absente pendant deux ans à cause de la Covid : la descente de la Mayenne en palmes a enfin pu avoir lieu ce dimanche 15 mai à Château-Gontier-sur-Mayenne. 25 nageurs ont participé, bien équipés et ravis, à une course de 3 km depuis l'écluse de Mirwault jusqu'au port de plaisance.

"Taquiné par un poisson"

Tout droit sortis de l'eau, Stéphane et Patoche font le bilan de leur course. "Nous avons parcouru à un rythme et soutenu et maintenu deux kilomètres environ", explique l'un. "C'était quand même pénible", reconnaît l'autre. "L'eau était froide, 15 degrés. La visibilité médiocre, on n'y voyait rien. On semble avoir été, à un moment, taquiné par un poisson. Mais à part ça, s'était très bien", rigolent les deux amis, installés à Segré dans le Maine-et-Loire.

Nathalie elle est venue avec son club de plongée d'Angers. Elle insiste, elle est l'une des seuls à avoir été jusqu'au bout de la course. "Heureusement qu'il y a les femmes pour relever le niveau", plaisante-t-elle. À cause de la situation sanitaire, elle n'avait pas pu participer à la course depuis deux ans. "Ça fait du bien de revenir et de profiter des beaux paysages de Château-Gontier, pendant qu'on papote avec les copines sur nos planches."