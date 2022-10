Après deux ans dans leur camping-car, des retraités de Marseille revivent dans leur maison squattée

C'est l'histoire d'un couple de marseillais qui rentre dans sa maison de l'Estaque plus de deux ans après avoir été obligé de vivre dans un camping-car. Leur locataire refusait de quitter son meublé. Plus de 3.000 euros de loyers et de charges impayés, selon les propriétaires qui ont usé de tous les recours possibles avec leur avocat Axel Poulain.

ⓘ Publicité

Soulagement et colère

"On a enfin récupéré notre maison !" Pierre sort deux plantes vertes de sa Twingo. "On attendait ce lundi depuis deux ans et demi. On rentre chez nous !" Grand nettoyage dans la petite maison de l'Estaque, un mélange de soulagement et de colère : "La locataire s'était vantée de nous laisser le meublé en bon état, c'est loin d'être le cas. Cela va nous coûter beaucoup de fric. Là, on nettoie, on nettoie, on nettoie..." En attendant que la locataire parte, Pierre et Maryse ont broyé du noir dans leur camping-car pendant deux ans et demi. "Le camping-car, pour l'instant, c'est fini. On partira en vacances avec. Mais là, on va passer l'hiver au chaud. Ce qui me préoccupe, c'est l'état de ma femme et j'espère que ce retour va la remettre sur les rails. On va essayer de vivre normalement, calmement".

loading

Opération dans le calme avec un traitement humain

Le calvaire des retraités a été médiatisé il y a quinze jours mais le préfet certifie que cela n'a pas influencé son action. Ce lundi matin, conformément à la loi, il a usé de la force publique - quelques hommes - pour expulser la femme et son enfant de 15 ans, immédiatement relogés dans un hôtel en attendant de trouver un logement social. "Opération dans le calme", assure le préfet Laurent Carrié. "Sachant que son dernier recours avait échoué, elle avait préparé ses valises. On a fait en sorte qu'elle ne croise pas les propriétaires qui sont arrivés l'après-midi. On a trouvé un hôtel pour la personne expulsée et son enfant, et on l'accompagnera pour qu'elle puisse accéder à un logement social".

loading

Un millier d'expulsion cette année à Marseille

Axel Poulain l'avocat des Garcia pense que la médiatisation a pu aider ses clients - "cela a accéléré les choses indéniablement " - mais il n'encourage pas ce type de tribunal médiatique, "ces affaires doivent se régler dans les tribunaux avec des professionnels". Axel Poulain constate que, ces derniers mois, "les cas d'occupation illégitime de logement se multiplient de manière exponentielle à Marseille". La crise sanitaire et la situation immobilière de Marseille font exploser les chiffres.

Le bilan 2022 sur Marseille en dit long sur la dégradation de la situation. Juste avant la trêve hivernale des expulsions, le 1er novembre, on constate que le nombre d'expulsions a doublé à Marseille, après deux années de quasi-gel à cause du Covid. La préfecture a utilisé cette année un millier de fois la force publique à Marseille.