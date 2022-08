Après deux ans sans sa fête du cassoulet, Castelnaudary retrouve une ambiance des grands jours

Alors que plus de 50.000 personnes sont attendues à Castelnaudary pour la 21e édition de la fête du cassoulet, les locaux et les touristes ont répondu présent pour la soirée de lancement ce jeudi soir, dans l'Aude.

Je me suis préparé pour vendre 1.500 portions de cassoulet en quatre jours, ça va être sportif, mais c'est tellement bon de retrouver cette ambiance si festive ! - Bruce, professionnel du cassoulet à Castelnaudary

Une tradition indémodable

Si les organisateurs étaient (un petit peu) inquiets quant à la reprise des festivités après deux années de Covid-19, les locaux, eux, n'attendaient que ça ! C'est le cas de Maurice : "revoir tout ce monde, le sourire des gens, ça n'a pas de prix. Ici, les Chauriens ne pensent qu'à cette fête toute l'année. C'est le moment de montrer qu'on sait recevoir et faire la fête dans l'Aude. Virus ou non, jamais cette tradition ne tombera aux oubliettes" assure cet habitant de Castelnaudary.

Idem pour les touristes, eux aussi venus nombreux comme Arnaud. Il vient du Var avec sa femme et ses deux enfants : "on passe souvent devant le panneau Castelnaudary, on s'est dit, allez, pourquoi pas ! Nous sommes partis sur un coup de tête, Airbnb pendant deux jours et hop, nous voilà au cœur de la fête. C'est à faire, puis les concerts s'annoncent top avec Collectif Métissé (jeudi 18 au soir) et 3 Cafés Gourmands (vendredi 19 au soir)" affirme le père de famille.

ECOUTEZ - Le reportage de FB Occitanie à la fête du cassoulet Copier