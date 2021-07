Après deux décès en deux semaines, les pompiers du Loiret alertent sur les risques de noyades

Un garçon de deux ans et demi s'est noyé en début de semaine à Griselles, dans la piscine familiale. Il s'agit du deuxième décès par noyade en une quinzaine de jours dans le Loiret, après la mort d'un enfant de six ans et demi sur l'Ile Charlemagne à la mi-juin. "C'est vraiment une surveillance constante de nos enfants, qui permettra d'éviter ces drames", assure le capitaine Jérôme Gardia, en charge du secours nautique au SDIS du Loiret.

On arrive à l'été, aux envies de baignade. Quels sont les conseils que vous donnez aux Loirétains ?

Les conseille que l'on donne, c'est vraiment allez à la piscine, apprenez à nager à vos enfants. Apprenons tous à nager, car après, qu'on ait envie d'aller se baigner ou qu'on tombe accidentellement dans l'eau, en sachant nager, on va pouvoir plus facilement s'en sortir. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aller se baigner dans des zones autorisées et surveillées, il n'y a que comme ça qu'on sera en sécurité, parce que le risque est maîtrisé.

La Loire est un fleuve particulièrement dangereux ?

Oui, c'est vraiment paradoxal puisque la Loire, elle est très belle, elle est très facile d'accès. On a des fois des longues plages de sable pour aller se tremper dans l'eau et en fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est un fleuve naturel. C'est un fleuve vivant qui fait qu'on peut avoir des différences de vitesses de courants, de débits d'eau et de hauteurs d'eau d'un jour à l'autre. Un endroit où on avait de l'eau aux chevilles, il peut être avec de l'eau aux genoux après, on peut risquer de tomber, le sol est meuble, on peut être entraîné par le courant. Y'a plein de risques, y compris les trous d'eau, les tourbillons qui se forment. Il y a plein de risques qui font que la Loire est à proscrire dans le cadre de baignades.

Les pompiers du Loiret, à l'entrainement face aux risques de noyades dans la Loire. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Il y a les baignades en extérieur et puis quand on reste chez soi, là aussi vous lancez un appel à la vigilance ?

Oui, c'est un appel à la vigilance. Quand vous êtes chez vous, dans votre piscine ou chez des amis, il faut avoir une surveillance constante, une surveillance active de cette piscine. Mes enfants, je les surveille. L'idéal, ce qu'on conseille nous, c'est de se baigner avec eux parce que quand je suis en train de me baigner avec mes enfants, j'ai vraiment une surveillance sur eux. Et puis, si je ne me baigne pas, je les surveille, je ne vais pas à la maison chercher quelque chose, je ne suis pas en train de consulter mes mails sur mon téléphone ou autre. C'est vraiment une surveillance constante de nos enfants qui permettra d'éviter ces drames.

Que faire si l'on voit une personne en train de se noyer ?

Premier réflexe, c'est d'avertir les secours, en faisant le 18. Vous donnez précisément l'endroit où vous êtes et puis vous attendez les secours sur place pour les accueillir. Après, même si vous êtes un bon nageur, ça présente, en particulier en Loire, beaucoup de risques d'essayer d'aller la chercher. Vaut mieux que vous attendiez les secours, que vous les guidiez, plutôt qu'on ait deux victimes disparues à rechercher, ça arrive tous les ans en France. On a même des gens aguerris, on a même déjà des sapeurs-pompiers qui se promenaient et ont été témoins d'un événement et qui ont mis leur vie en danger. Ils se sont retrouvés soit accidentés, soit noyés parce qu'ils ont voulu aller chercher quelqu'un. Ça représente vraiment beaucoup de risques.

Deux jeunes enfants se sont noyés en deux semaines dans le Loiret. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est essayer, si vous êtes au contact, de pouvoir rassurer la victime, de lui dire que vous avez demandé les secours qui vont arriver et d'avoir un contact visuel et lui parler. Comme en Loire, elle va dériver, il faut essayer de la suivre depuis le bord, voir jusqu'où elle va, pour encore une fois, pouvoir la localiser. Et si malheureusement elle vient à couler, il faut déterminer l'endroit exact où elle a coulé, c'est-à-dire que sur le bord, vous placez un repère pour permettre de repérer l'endroit. Parce que, quand vous allez aller accueillir les secours, vous allez vous déplacer, vous ne saurez peut être pas précisément où vous étiez. Il faut placer un caillou, une branche ou quelque chose.

ECOUTEZ

Chaque année, ce sont une centaine d'interventions auxquelles sont confrontés les pompiers du secours nautique du Loiret, dont une quarantaine sur la Loire. France Bleu Orléans a pu embarquer avec eux, à Bou, dans la métropole d'Orléans.