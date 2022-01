Après deux fugues, la CGT de l'hôpital Marchant veut une meilleure prise en charge des irresponsables pénaux

Le syndicat réagit après la fugue de deux patients de l'hôpital psychiatrique de Toulouse. La CGT interroge sur la prise en charge des irresponsables pénaux, et sur leur enfermement ou non. Elle évoque un "problème politique".

Dans un communiqué publié ce mardi 25 janvier, la CGT de l'hôpital Marchant réagit après la fugue de deux patients en quelques jours : le "cannibale des Pyrénées" Jérémy Rimbaud, et un homme de 48 ans, reconnu irresponsable pénalement de deux meurtres. Ces deux patients ont été interpellés, après leurs sorties du site psychiatrique toulousain.

Le syndicat alerte "sur la situation des patients irresponsables pénaux à l’hôpital psychiatrique pour lesquels nous sommes soumis à des injonctions inconciliables". Quarante patients de ce type sont actuellement pris en charge à Marchant.

Selon la CGT, l'hôpital psychiatrique est tiraillé entre la notion de sécurité, et la liberté du patient. Elle rappelle tout d'abord que l'établissement est un "lieu de soin et non d'enfermement". Mais, selon la CGT, l'Agence Régionale de Santé "nous fait obligation de raccourcir les temps d’hospitalisation, de faire sortir les patients le plus rapidement possible et n’ a de cesse de nous rappeler que l’Hôpital ne doit pas être un lieu de vie".

Milieu ouvert ou fermé ?

Le syndicat s'interroge alors sur le suivi de ces patients si particuliers : "dans ces unités qui ne sont pas conçues pour rester fermées, où les chambres sécurisées sont destinées à l’apaisement d’une agitation momentanée et qui accueillent indifféremment des patients en hospitalisation libre ou sous contrainte".

"Faut-il, contrairement aux injonctions de nos tutelles, transformer l’hôpital psychiatrique en lieu d’hospitalisation à vie en y tenant en permanence et définitivement enfermées les personnes jugées irresponsables pénales ?" Selon la CGT, "le problème est politique".