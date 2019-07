Après Forbach ciblé par deux départs de feux, le centre des impôts de Sarreguemines visé par des tirs de carabine

Le centre des impôts de Forbach a été la cible de deux tentatives d'incendie le 21 juin et le 4 juillet et des tirs de carabine ont endommagé des vitres du centre des impôts de Sarreguemines ce week-end. La direction des finances publiques a pris des mesures de sécurité renforcées.

Sarreguemines, France

Les centres des impôts de Moselle-Est sont à nouveau la cible de dégradations. Il y a eu deux tentatives d'incendie à Forbach, dans la nuit de la fête de la musique, le 21 juin, et la semaine dernière dans la nuit de jeudi à vendredi, le 4 juillet. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le centre de Sarreguemines qui a été la cible de tirs de carabine à plombs. À cela s'ajoute l'incendie criminel du centre des impôts de Saint Avold le 14 décembre dernier, pour lequel une enquête est toujours en cours.

Les impacts de balles sont visibles sur cette fenêtre au centre des impôts de Sarreguemines

Cet acharnement contre les centres des impôts "inquiète" Laurent Zommer, délégué syndical chez Solidaires finances publiques. Le directeur des finances publiques de Moselle ne s'explique pas non plus cet acharnement dans l'Est du département. Hugues Bied-Charreton a déjà pris une série de mesures de sécurité.

Le centre des impôts de Forbach endommagé par un départ de feu

à lire aussi Tentative d'incendie criminel au centre des impôts de Forbach