Monique Olivier a été la première à mettre en cause son ex-mari pour les meurtres de Johanna Parrish en 1990 et deux ans plus tôt de Marie-Angèle Domèce. Aujourd'hui, selon Maitre Richard Delgénes, son avocat , Monique Olivier est prête à aider la justice : " Monique Olivier sera ramenée sur les lieux comme Michel Fourniret l'a été la semaine dernière. L'objet du déplacement est de voir si face aux lieux et aux situations Monique Olivier a la mémoire qui permettrait d'identifier des endroits qui permettraient de retrouver le corps de Marie-Angèle Domèce. Il est vrai que Michel Fourniret a participé la semaine dernière à l'enquête, il a promené les enquêteurs, il leur a donné peut-être quelques indications qui n'ont pas permis de retrouver le corps de la victime et on espère que Monique Olivier puisse avoir un certain nombre de souvenirs qui permettront de le retrouver."

Elle a toujours déclaré avoir été au côté de son mari lorsqu'il a fait monter Marie Angèle Domèce dans la voiture mais elle affirme ne pas avoir été témoin du meurtre et ne pas être présente au moment où il s est débarrassé du corps. Pourtant selon maitre Richard Delgénes son avocat, ses souvenirs peuvent être primordiaux : " Il y a bien un point de départ et un point d'arrivée, il y a bien un délai entre les deux et avec le temps passé, 10 minutes, 20 minutes entre le lieu de la maison et le moment du retour de Michel Fourniret, il est possible qu'il y ait des indications déjà sur une localisation du territoire à fouiller et puis peut-être aussi en se déplaçant sur les lieux la mémoire de Monique Olivier pourrait donner des éléments importants permettant de faire avancer l’enquête. En tous cas, Monique Olivier dans son état d'esprit, est disponible à participer et à _faire avancer l'enquête_."

Monique Olivier devrait arriver dans l'Yonne ce mardi. Elle a été condamnée en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 20 ans pour complicité dans quatre des sept meurtres commis par Michel Fourniret. Elle aura 70 ans a la fin du mois ( le 31 octobre ).