Après Jura-Sud/AS-St Etienne, de possibles sanctions pour les Verts

Au stade de Bram à Louhans, les fumigènes des supporters stéphanois ont interrompu une 30aine de minutes le match des 16èmes de finales de la Coupe de France entre Jura-Sud et St Etienne.

Après les violences qui ont émaillé le début du match entre Jura Sud et St Etienne dimanche à Louhans en Saône et Loire, les Verts doivent s'attendre à des sanctions. Selon le journal l'Equipe, la commission de discipline de la Fédération française de football va se pencher sur ces débordements qui ont interrompu le match une 30aine de minutes après des tirs de fumigènes et de feux d'artifice par des supporters stéphanois.

De possibles sanctions la semaine prochaine

Le dossier sera examiné cette semaine, les sanctions pourraient tomber la semaine prochaine. Pour rappel le match s'était soldé par la victoires des Verts sur le score de 4 à 1.