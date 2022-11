Après l'accident de moto de ses parents, à 21 ans, elle doit tout gérer

La vie de cette famille a basculé le 17 octobre dernier. En rentrant d'une séance de sport, Carlos et Patricia, un couple de restaurateurs Lunellois, percutent une voiture sur la route de Mauguio. Depuis, ils sont tous les deux en service réanimation au CHU de Montpellier. Ils ne peuvent pour l'instant plus marcher et s'expriment avec difficulté.

Pour aider leurs enfants Catherine, Thierry et Petra, les grands-parents, portugais, sont venus habiter à Lunel dans le domicile familial. Mais leurs petites retraites ne leurs permettent pas de venir à bout des factures qui s'accumulent. Alors Catherine, l'aînée, âgée de 21 ans, s'organise comme elle peut. "C'est moi qui gère toute la partie financière. Je donne des cours particuliers à des élèves pour gagner un peu d'argent."

Un emploi du temps chargé pour cette jeune étudiante, qui doit suivre ses cours, gérer une grande part d'administratif mais aussi, aider sa sœur qui est collégienne. "Mes grands-parents ne parlent pas trop français donc personne ne peut aider ma petite sœur à faire ses devoirs."

"On chronomètre les douches pour ne pas avoir une facture d'eau trop élevée"

Pour y voir plus clair, Catherine a mis au point un tableau Excel où elle a listé les factures à payer au mois et comme ce sont les charges d'eau et d'électricité qui coûtent le plus cher, elle a trouvé une astuce. "On chronomètre les douches. J'ai dit à mon petit frère et à ma petite sœur que c'était 3 minutes de douche par personne."

Car pour l'instant, ils n'ont pas d'autres revenus à part l'argent envoyé par leur famille depuis le Portugal "mais eux aussi sont en difficulté financière", précise Catherine, "ils ne pourront pas nous aider éternellement". Alors pour les aider à plus long terme, une cagnotte Leetchi a été créée. Un concert solidaire, pour récolter des fonds est également prévu le 16 décembre prochain, ils sont à la recherche d'une grande salle qui pourrait accueillir les artistes et le public.

Le lien de la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/paty-joca?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing