Après l'accident mortel à la Chapelle-Longueville, un homme de 40 ans placé en détention provisoire

Un homme de 40 ans a été déféré devant le parquet et placé en détention provisoire à Évreux. Il est suspecté d'être responsable d'un accident mortel mercredi soir entre Saint-Marcel et la Chapelle-Longueville.

Un chauffard présumé a été placé en détention provisoire ce vendredi à Évreux. À l'issue de sa garde à vue vue au commissariat de Vernon, il a été déféré devant le parquet d'Évreux et écroué, une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire aggravé, et blessures involontaires aggravées.

L'homme de 40 ans est suspecté d'avoir fauché en voiture, par l'arrière, un scooter et une moto mercredi soir entre Saint-Marcel et la Chapelle-Longueville, sur la départementale 64, près de Vernon dans l'Eure. Il roulait semble t-il trop vite et avait bu de l'alcool.

Un jeune femme de 17 ans est morte, la passagère de la moto. Deux jeunes hommes de 20 et 21 ans, les deux conducteurs des deux roues, ont été hospitalisés dans un état très grave.