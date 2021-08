Après l'accident mortel à Saint-Martin-d'Abbat, une cagnotte est mise en ligne

Une cagnotte a été lancée en ligne pour soutenir la famille d'une des victimes décédée dans un accident de la route le 31 juillet dernier à Saint-Martin-d'Abbat. L'argent récolté sera reversé au mari et aux quatre enfants de cette mère de famille de 38 ans.

Le 31 juillet dernier, un accident de la route a coûté la vie à deux motards à Saint-Martin-d'Abbat, un homme de 44 ans et une femme de 38 ans.

Ce samedi, une cagnotte mise en ligne pour soutenir les proches de cette mère de famille a été mise en ligne et a déjà permis de récolter plus de 2.600 euros. L'argent sera reversé à son mari et ses quatre enfants.