Après l'accident mortel avec délit de fuite à Vallet, les gendarmes lancent un appel à témoins

Ce jeudi 10 novembre, au soir, un homme de 39 ans qui était à pied a été percuté par une voiture qui a pris la fuite. Un motard, qui ne l'a pas vu, lui a ensuite roulé dessus. Le piéton est décédé et les gendarmes lancent un appel à témoins pour trouver le conducteur de la voiture.

A la demande du parquet de Nantes, les gendarmes de Loire-Atlantique lancent un appel à témoins après l'accident de la circulation qui a coûté la vie à un homme de 39 ans, jeudi soir, sur la commune de Vallet, dans le Vignoble nantais. L'homme était à pied quand une voiture le percute et prend la fuite. Un motard qui n'a pas vu le corps lui a roulé dessus. L'homme n'a pu être ranimé par les pompiers.

L'accident a eu lieu vers 20h, à la sortie de la ville, sur la route départementale qui va vers Mouzillon puis Clisson. Les gendarmes ont depuis procédé à des auditions de témoins. Ce vendredi, ils ont aussi engagé des moyens aériens pour modéliser le secteur, en fait avoir une photo du secteur. Des fouilles ont été menées et les images du système de vidéoprotection ont été exploitées. "On a des éléments d'enquête précis, on avance", confie une source proche du dossier.

Les gendarmes invitent toutes personnes ayant vu quelque chose ou pensant avoir un élément intéressant à contacter la brigade de gendarmerie du Loroux-Bottereau au 02.40.33.80.17.