Après l'accident mortel en gare de Morlaix ce week-end, la SNCF va renforcer ses actions de prévention

Ce week-end, un jeune d'une vingtaine d'années décède après avoir été électrisé en gare de Morlaix (Finistère). Le jeune revient du festival Panorama samedi matin lorsqu'il décide de grimper sur le toit d'un TER avec un copain. Il est projeté au sol par un arc électrique de 25 000 volts

Pierre Hardy , directeur clients et services à la SNCF réseau Bretagne-Pays de Loire prévient : "tous les caténaires sont sous tension et le courant électrique est de 25 000 volts en permanence. Le risque est très pernitieux car si on voit un train arriver on peut imaginer le danger encouru, en revanche pour le courant électrique, c'est plus compliqué , les caténaires sont systématiquement sous tension y compris dans des lieux peu utilisés et il ne faut pas surtout pas s'approcher à moins de 3 mètres . Une signalétique très précise est mise en place. Il est interdit de monter sur les wagons, le risque est là aussi présent et important. "

Plus de 6 000 scolaires bretons sont sensibilisés aux dangers dans les gares chaque année

Depuis une dizaine d'années, la SNCF a mis en place des actions de prévention auprès des scolaires. L'an dernier, 214 interventions ont eu lieu et cette année ce sont déjà plus de 6 000 élèves bretons du primaire à la terminale qui ont été sensibilisés au danger sur les voies ferrées mais aussi en gare. 16 agents de la SNCF sont mobilisés en Bretagne sur ces actions éducatives . Ils interviennent essentiellement dans les établissements situés à proximité des voies ferrées.

"Lors de ces séances la SNCF rappelle les dangers qu'il y a à traverser les voies , à ne pas respecter la signalisation dans les gares et informe aussi sur les caténaires et leur dangerosité", nous explique Sylvie Mousset, en charge de ces actions de prévention scolaires à la SNCF du grand Ouest.

La SNCF renforce ses actions auprès des jeunes dans les écoles mais aussi sur les festivals

Après l'accident de Morlaix ce week-end, la direction de la SNCF annonce à France Bleu qu'elle va renforcer ces opérations de prévention dans les écoles mais aussi sur les manifestations culturelles et notamment les festivals nombreux en Bretagne dans les mois à venir.

Toutes les infos sont sur le site internet de la SNCF/ éducation.