Après l'accusation d'atteinte à la vie privée, Lactalis attaque France 2 pour diffamation

Enième bras de fer juridique entre le géant laitier et France Télévisions. Deux ans et demi après la diffusion d'un reportage d'Envoyé Spécial, le journaliste qui l'a réalisé est accusé de diffamation. Un procès s'est ouvert jeudi au tribunal correctionnel de Laval.

Laval, France

"Lactalis, dans ce reportage, c'est le grand méchant loup !". Pendant plusieurs dizaines de minutes ce jeudi 4 avril 2019 au tribunal correctionnel de Laval, maître Pech de Laclause, avocat de Lactalis, a dénoncé "un parti pris" de la part du journaliste ayant réalisé le reportage "Lactalis : le beurre et l'argent du beurre" diffusé le 13 octobre 2016 dans l'émission Envoyé Spécial sur France 2. De son côté, maître Andrieu, avocat de France Télévisions, a défendu "la liberté du choix éditorial".

Un combat de plus entre les deux confrères, après une première plainte déposée par Emmanuel Besnier, le patron de Lactalis, pour "atteinte à la vie privée" lors d'une scène où sa cuisinière détaille ses goûts culinaires. Il avait été débouté avant de se pourvoir en cassation.

"Le relais de la propagande syndicale"

D'après maître Pech de Laclause, ce reportage est "le relais de la propagande syndicale". "La FNSA et les Jeunes agriculteurs font les mêmes reproches à Lactalis", a-t-il indiqué. "Ce qu'on ne dit pas, c'est que Lactalis n'est pas responsable de la faiblesse des prix du lait (...) ce n'est pas honnête, le journaliste prive les téléspectateurs d'éléments objectifs", a affirmé l'avocat des parties civiles. Avant d'ajouter : "Dans ce reportage, il n'y a pas de rapport de distanciation avec les propos des producteurs de lait". D'où l'accusation de diffamation, notamment lors d'un passage sur le contrat qui lie les éleveurs laitiers et Lactalis et fixe le prix du lait.

"C'est hors sujet, hors dossier", a rétorqué maître Andrieu, l'avocat de France Télévisions. Quand son confrère parle de "parti pris", lui défend "le choix éditorial" de la rédaction. "Ils ne font pas un cours magistral, mais un éclairage sur cette crise (...) Les propos ne sont pas repris au compte du support de presse, le journaliste pose des questions", a-t-il continué.

D'après lui, ce procès est "exagéré". "Lactalis est un groupe qui a tendance à garder le secret, je rappelle qu'il refusait à cette période de publier ses comptes", a indiqué l'avocat, qui glisse qu'avec ce procès, le géant laitier compte surtout changer "sa manière de se faire voir".

Le délibéré sera rendu par le tribunal de Laval le 9 mai prochain.