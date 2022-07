Après l'agression à Amilly : le n°1 de la police nationale est venu soutenir les policiers de Montargis

Le geste est suffisamment rare pour être souligné : le directeur général de la Police nationale en personne s'est déplacé à Montargis ce mardi après-midi pour apporter son soutien à la policière renversée par un scooter samedi soir lors d'un banal contrôle routier à Amilly, ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues du commissariat de Montargis.

La policière opérée avec succès, 90 jours d'ITT

Frédéric Veaux s'est d'abord rendu à l'hôpital d'Amilly, au chevet de la jeune gardienne de la paix stagiaire, âgée de 25 ans, qui a été victime de l'agression, et qui a été lourdement blessée à une jambe. Elle a été opérée à 2 reprises, avec succès : sa jambe est désormais sauvée. "Elle est fatiguée et très marquée physiquement, a indiqué Frédéric Veaux. Elle est cependant très courageuse et très déterminée ; je l'ai rassurée sur son son avenir professionnel, qui est évidemment assuré dans nos rangs, car elle s'en inquiétait au regard de la gravité de ses blessures." Son incapacité temporaire de travail (ITT) a été fixée à 90 jours.

Le patron de la Police nationale s'est ensuite déplacé au commissariat de Montargis, où il a rencontré les collègues de la jeune femme, notamment les autres membres de l'équipage qui a subi l'agression, ainsi que les représentants syndicaux. "Chacun est évidemment marqué par ces événements. C'est d'abord un témoignage de soutien à la communauté policière de la ville de Montargis que j'ai tenu à apporter", a-t-il insisté.

L'agresseur présumé présenté demain au Parquet

L'auteur présumé de l'agression, âgé de 18 ans, originaire d'Amilly, inséré professionnellement et sans casier judiciaire, sera présenté demain matin au Parquet d'Orléans, avec à la clé une probable mise en examen "pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique." Sans se prononcer spécifiquement sur le fond de cette affaire, Frédéric Veaux a appelé à "la plus grande sévérité à l'encontre de celles et ceux qui mettent en danger la vie des policiers lors de refus d'obtempérer."

Une centaine de policiers travaillent au commissariat de Montargis, mais une dizaine de postes sont vacants © Radio France - François Guéroult

Le numéro 1 de la Police nationale s'est enfin exprimé sur le sous-effectif chronique qui touche le commissariat de Montargis, et où il manque actuellement une dizaine de policiers. "C'est une question complexe, car on a fait des efforts pour mettre au niveau les effectifs, a-t-il commenté, cela a été le souhait du ministre de l'Intérieur. Mais il y a des règles dans l'administration qui font qu'il y a aussi des candidatures à la mutation et des besoins urgents ailleurs. Ma responsabilité est de faire en sorte que les effectifs soient répartis du mieux possible, et il est évident qu'on doit accorder à Montargis, qui est relativement isolé, une attention toute particulière."