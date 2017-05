Agression d'un médecin à Dunkerque : la communauté médicale dénonce l'inaction des autorités

La communauté médicale interpelle les autorités après l'agression il y a dix jours d'un médecin généraliste à Dunkerque. Dans le quartier de Basse Ville, il a été frappé à coups de pied devant son cabinet par une bande de jeunes mineurs qui continue de l'intimider.

Les faits remontent au 25 avril dernier. Aux prises avec une bande de jeunes qui "squattait" devant son cabinet, le praticien est frappé à coups de pied. Il souffre aujourd'hui d'une fracture du plateau tibial, l'articulation sous le genou. Le Dr Pierre Goidin n'a pas pris un seul jour d'arrêt de travail. Il continue de consulter, avec attelle et béquilles, il a dû interrompre ses visites à domicile.

Il vient travailler la boule au ventre

Ses agresseurs, des mineurs, ont bien été interpellés, mais ensuite relâchés, en attendant d'être convoqués par la justice. Ils continuent de venir l'intimider quotidiennement. Bertrand Demory, médecin à Armentières, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) dans le Nord Pas de Calais, raconte : "à la fin de ses consultations, il se retrouve de nouveau agressé par les mêmes personnes. Il a été obligé d'appeler un de ses patients, qui est vigile, qui est venu avec son chien le raccompagner jusqu'à sa voiture". Bertrand Legrand, secrétaire de la CSMF 59-62, ajoute : "il vient travailler avec la boule au ventre".

Bertrand Legrand et Bertrand Demory, de la CSMF 59-62 © Radio France -

Bertrand Demory, médecin à Armentières et président régional de la CSMF Copier

La communauté médicale mobilisée

La CSMF dénonce "l'inaction, la passivité" des pouvoirs publics, au niveau local et national. Le Dr Legrand s'inquiète : "si rien n'est fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas attendre d'avoir à pleurer sur un décès. Il est vraiment temps que la ministre de la santé bouge. L'administration a une vision borgne : elle voit les agressions dans les hôpitaux, pas chez les médecins libéraux. Or, on est en première ligne". Insultes, bousculades, et même menaces de mort : Bertrand Legrand, généraliste à Tourcoing, dans le quartier de la Bourgogne, subit régulièrement des agressions. "Et comme les médecins ne portent pas plainte, les violences faites sur les médecins sont totalement sous-estimées".

Betrand Legrand, médecin à Tourcoing, secrétaire régional de la CSMF Copier

Pétition en ligne

La CSMF a lancé une pétition de soutien au Dr Goidin, et rappelle que dans chaque Préfecture, il doit y avoir un délégué chargé de ces questions de sécurité des professionnels de santé, et un budget dédié qui n'est, selon la Confédération, presque jamais utilisé. Elle demande également la mise en place d'une reconnaissance des numéros de téléphone des médecins par la police et la gendarmerie, l'installation de caméras de vidéosurveillance à proximité des cabinets médicaux dans les secteurs sensibles, une aide à la sécurisation des cabinets, ou encore la mise en place d'un numéro de téléphone "post-agression" à destination des praticiens.

La Ville de Dunkerque condamne

Dans un communiqué, la Ville de Dunkerque condamne l'agression du Dr Goidin, et annonce que les patrouilles de la police municipale vont être renforcées dans le quartier.