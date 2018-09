Indre-et-Loire, France

Un homme a été interpellé mardi matin, plus d'un mois et demi après qu'il ait très violemment agressé un passager dans le tramway de Tours. C'est principalement grâce à la vidéo-surveillance que cet homme de 40 ans a été identifié. Les images montrent d'ailleurs que cet homme s'est littéralement déchaîné, sans raison, contre sa victime.

La victime, lourdement handicapée, est frappée à de multiples reprises

Ce dimanche 12 août, vers 18H30, il y a du monde dans le tramway, mais c'est à un homme de 40 ans lourdement handicapé que l'agresseur s'en prend, entre les arrêts St Paul et Liberté. Sans aucune raison, il l'insulte, puis rapidement, il le frappe : plusieurs coups au visage, puis des coups de pieds quand la victime tombe au sol en tentant de se défendre.

Dans le tram, personne ne bouge, sauf un homme d'une quarantaine d'années. Il s'interpose plusieurs fois, et réussit même à repousser l'assaillant hors de la rame, à l'arrêt suivant. La victime saigne abondamment. Elle aura 10 jours d'interruption de travail.

Un homme déjà connu des services de police reconnait les faits

Après un mois et demi d'enquête, basée principalement sur l'étude de la vidéo-surveillance, par une brigadière du commissariat, l'homme a été localisé et interpellé le 25 septembre. Il reconnait les faits, et explique qu'il avait pris ce jour-là de l'alcool et des médicaments. Il a déjà été mis en cause dans des affaires d'incivilités, de violences et autres. Il s'en était d'ailleurs pris à un autre passager du tram, qui a porté plainte, le même jour.

L'agresseur a été mis en examen pour violences volontaires aggravées et devait passer en comparution immédiate, mercredi après-midi, au tribunal correctionnel de Tours. La police espère toujours identifier le passager qui est intervenu, pour le féliciter pour son courage et le remercier, tout simplement.