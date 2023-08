Après l'agression d'une infirmière, le conseil de l'Ordre de l'Eure et la Seine-Maritime se dit "inquiet"

Elle a pu sortir de l'hôpital lundi après-midi mais reste très choquée. L'infirmière agressée à coups de couteau lundi matin à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans le quartier du Château Blanc, a porté plainte.

Cette jeune soignante a reçu trois coups de couteau à la jambe alors qu'elle faisait sa tournée, au niveau de l'immeuble Tourmalet.

Une enquête pour violences aggravées est ouverte par le parquet de Rouen. L'ADMR, où travaille cette infirmière, lui apporte son soutien.

ⓘ Publicité

Et le conseil de l'Ordre des infirmiers de l'Eure et de la Seine-Maritime a annoncé ce mardi déposer plainte à son tour et se constituer partie civile dans ce dossier et accompagner la jeune femme juridiquement parlant. Son président, Karim Mameri se dit "très en colère qu'une consœur se soit fait agresser dans le cadre de son exercice -elle se rendait chez un patient-, et cela gratuitement. Il semblerait selon les premiers éléments dont on dispose, que l'agresseur ait notion de son métier. Face à cela, c'est avant tout la colère et la stupeur de considérer qu'aujourd'hui la blouse blanche n'est pas une protection, alors que l'infirmière est avant tout pour là soigner, pour prendre soin de ses patients."

Le conseil de l'Ordre des infirmiers se dit aussi inquiet : trois cas de violences, en comptant cette agression à Saint-Etienne-du-Rouvray, lui sont remontés via son Observatoire des violences pour le mois de juillet, dont celui d'une infirmière hospitalière menacée au couteau par un couteau, et une autre, libérale, menacée de mort par le conjoint d'une patiente, également avec une arme blanche. "Les infirmières ont un métier difficile mais ne sont pas préparées à faire face à de tels comportements, de patients ou de proches de patients, comme c'est arrivé trop souvent ces derniers temps", déplore Karim Mameri.

Des mesures attendues sur la sécurité

Karim Mameri, qui attend des "mesures fortes" : après la mort de cette infirmière à Reims, tuée à coups de couteau, fin mai, Agnès Firmin Le Bodo a annoncé travailler sur des mesures sur la sécurité des soignants. "On en attend beaucoup, parce que les infirmières libérales par exemple, mais les infirmières hospitalières aussi, se rendent seules dans n'importe quel lieu du territoire, font des horaires de jour, de nuit et se retrouvent vulnérable. L'objectif c'est de trouver des moyens simples et efficaces, qu'elles puissent se géolocaliser, pour pouvoir donner l'alarme, l'alerte plus rapidement. On attend du gouvernement et de la Ministre, qui travaillent sur ce sujet, des mesures opérationnelles."