L'Etrat, France

L'agression d'une mère de famille, au début du mois, a été la goutte qui a fait déborder le vase à L'Étrat. Pour en finir avec les conflits et les incivilités, le maire de la commune veut prendre des mesures.

France Bleu Saint-Étienne Loire était la première à vous en parler, une enquête pour coups et blessures volontaires est ouverte à L'Étrat après un début de bagarre à cause d'un chien dans le parc juste à côté de l'école des Ollières. C'était le vendredi 8 juin, à la sortie des classes. Une mère de famille et ses deux garçons de 8 et 3 ans jouaient en profitant du beau-temps quand un chien en liberté a effrayé tout le monde. La maman est alors allée demander à la propriétaire d'attacher son animal et c'est là que les violences ont commencées, accompagnées d'injures racistes à l'encontre de la mère de famille.

"Interdit aux chiens, même tenus en laisse"

Alors pour éviter que ce genre d’extrémités ne se reproduisent, le maire de L'Étrat veut réagir. Yves Morand a déjà appelé la brigade de gendarmerie pour que les patrouilles soient renforcées et que les propriétaires de chiens soient verbalisés s'ils ne tiennent pas leur animal en laisse dans les parcs pour enfants, comme le réclament déjà les panneaux aux entrées et sorties des jardins publics de la ville. De même pour ceux qui laisseraient traîner les déjections de leur toutou. Mais l'élu veut aller plus loin encore et réuni ses adjoints ce mercredi midi pour envisager de prendre, comme la loi l'y autorise, un arrêté municipal d'interdiction des chiens, même tenus en laisse, à proximité des aires de jeux pour enfants.